Замир Айылчиев, гражданский активист: «Активно идет подготовка к выборам, несмотря на коронавирус»

5% пороговый барьер не нашел поддержки в Жогорку Кенеше.
— Есть ощущения, что началась подготовка к выборам. Какие мысли возникли после первых шагов?
— Политические партии активно готовятся к парламентским выборам, которые состоятся осенью, несмотря на коронавирус. 5% пороговый барьер не нашел поддержки в Жогорку Кенеше. Потому что в парламенте сидят сплошь олигархи. Они понимают, что не могут конкурировать с образованной молодежью, у них хватает денег, но не хватает ума. Соответственно, закон не поддержали. Если бы поддержали 5% порог и залог в размере 1 млн сомов, то в парламент смогли пройти партии, которые набрали более 101 тысячи голосов. Это бы возродило Жогорку Кенеш. Ныне сидящие депутаты шестого созыва останутся в истории как «самый позорный парламент». Идущие в парламент VII созыва кандидаты будут иметь дело с 7% порогом и залогом в размере 5 млн сомов. Это означает, что политическая партия должна получить 142 тысячи голосов у 3 млн 385 тысяч избирателей. Это означает, что и седьмой созыв будет сформирован за счет денег и административного ресурса.
В заключении хочется сказать – если мы хотим развивать парламентаризм, конкуренцию, поддержать отучившуюся за границей образованную молодежь, то пороговый барьер на выборах нужно опустить до 3%. Но пока что это остается только мечтой…
Источник: газета «Азия news» №12 от 21.05.2020 / стр. 8
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