Настала пора не завидовать, а брать пример с Боронова

Не обошла стороной и нашу страну проклятая болезнь, переполошившая мир.

Из-за этого в стране сначала была объявлена чрезвычайная ситуация, затем чрезвычайное положение, с целью противостоять этой болезни организован штаб, им руководил первый вице-премьер-министр, генерал-майор Кубатбек Боронов. В таком испытании, выпавшем на долю народа, и показавшем «кто есть кто», генерал Боронов отлично повел работу как опытный руководитель – мы это должны сказать без зависти. Самоотверженно работавший наш герой посвятил свой высокий военный опыт борьбе за безопасность государства, смог показать пример множеству госслужащих. Когда во власти стоят такие крепкие руководители, нам вроде можно не опасаться за безопасность страны.

Источник: газета ««De факто» №13 от 22.05.2020/стр.3