Судьба Мелиса Мырзакматова будет поставлена на весы в июне

Наверняка ответ на такие вопросы найдется через месяц.
Верховный суд и сегодня не рассмотрел намеченное на май дело экс-мэра города Оша Мелиса Мырзакматова. Представители Фемиды по обыкновению отложили его дело на июнь. В следующем месяце сторонники Мырзакматова снова собираются встретиться перед Верховным судом. В какой мере справедливость в этот раз повернется лицом к находящемуся за пределами страны Мырзакматову? Оправдаются ли труды его гонцов к серым кардиналам во власти? Наверняка ответ на такие вопросы найдется через месяц. Подождем.
Источник: газета ««De факто» №13 от 22.05.2020/стр.3
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