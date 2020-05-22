Бек Борбиев назвал поступок Исхака Масалиева популизмом

По мнению артиста, это дешевый пиар, который порочит имя знаменитого отца​

Известный отечественный артист Бек Борбиев назвал поступок Исхака Масалиева дешевым пиаром. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Было бы уместно, если бы он сдал мандат в период разбирательств с ТЭЦ, Дача Су, Батукаевым (в разбирательствах о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. - Прим. ред.), когда АША вывозил в Турцию самолет с золотом и т. д. Но не тогда, когда срок твоей работы заканчивается через два месяца. Это популизм. Я тоже глубоко уважаю Абсамата Масалиева. Но эти действия можно назвать дешевым пиаром, который не достоин имени такого отца», - отметил Борбиев.​

Напомним, накануне депутат ЖК Исхак Масалиев на заседании парламента сообщил, что сдаст свой мандат 25 мая. По словам парламентария, он не оправдал доверия народа и своих избирателей.​

Источник: vesti.kg