Бек Борбиев назвал поступок Исхака Масалиева популизмом

По мнению артиста, это дешевый пиар, который порочит имя знаменитого отца
Известный отечественный артист Бек Борбиев назвал поступок Исхака Масалиева дешевым пиаром. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
«Было бы уместно, если бы он сдал мандат в период разбирательств с ТЭЦ, Дача Су, Батукаевым (в разбирательствах о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. - Прим. ред.), когда АША вывозил в Турцию самолет с золотом и т. д. Но не тогда, когда срок твоей работы заканчивается через два месяца. Это популизм. Я тоже глубоко уважаю Абсамата Масалиева. Но эти действия можно назвать дешевым пиаром, который не достоин имени такого отца», - отметил Борбиев.
Напомним, накануне депутат ЖК Исхак Масалиев на заседании парламента сообщил, что сдаст свой мандат 25 мая. По словам парламентария, он не оправдал доверия народа и своих избирателей.
Источник: vesti.kg
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