В Кыргызстане на утро 22 мая выявлено 37 новых случаев коронавируса. Всего 1350 случаев

В Кыргызстане на утро 22 мая выявлено 37 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
По его словам, они выявлены:
- в Нарынской области — 21;
- в Бишкеке — 6;
- в Ошской области — 6;
- из числа прибывших из Санкт-Петербурга — 3;
- из числа прибывших из Соль-Илецка — 1.
За сутки в лаборатории поступило 2714 образцов, 2207 из них обработаны.
Таким образом, на 22 мая в Кыргызстане подтверждено 1350 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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