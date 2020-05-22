В Кыргызстане на утро 22 мая выявлено 37 новых случаев коронавируса. Всего 1350 случаев

В Кыргызстане на утро 22 мая выявлено 37 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, они выявлены:

- в Нарынской области — 21;

- в Бишкеке — 6;

- в Ошской области — 6;

- из числа прибывших из Санкт-Петербурга — 3;

- из числа прибывших из Соль-Илецка — 1.

За сутки в лаборатории поступило 2714 образцов, 2207 из них обработаны.

Таким образом, на 22 мая в Кыргызстане подтверждено 1350 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org