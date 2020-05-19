В Кыргызстане 25 мая будет выходной - МТСР

25 мая - нерабочий день в связи с праздником Орозо айт. Сообщили в Минсоцравзития КР.
В ведомстве напомнили, что если мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, которые определяются по лунному календарю, выпадают на выходные, то следующий за ними рабочий день согласно Трудовому кодексу также становится выходным.
Таким образом, для пятидневок выходные будут 23, 24 и 25 мая, а для шестидневок — 24 и 25 мая.
Источник: Кабар
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