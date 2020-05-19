В Кыргызстане 25 мая будет выходной - МТСР

25 мая - нерабочий день в связи с праздником Орозо айт. Сообщили в Минсоцравзития КР.

В ведомстве напомнили, что если мусульманские праздники Орозо айт и Курман айт, которые определяются по лунному календарю, выпадают на выходные, то следующий за ними рабочий день согласно Трудовому кодексу также становится выходным.

Таким образом, для пятидневок выходные будут 23, 24 и 25 мая, а для шестидневок — 24 и 25 мая.

Источник: Кабар