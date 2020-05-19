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В Кыргызстане на утро 19 мая выявлено 27 новых случаев коронавируса. Всего 1243 случая

В Кыргызстане на утро 19 мая выявлено 27 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, они выявлены:

- в Нарынской области — 11

- в Ошской области — 6

- в Бишкеке — 6

Среди кыргызстанцев, прибывших из Соль-Илецка, выявлено 3 случая коронавируса. Среди курсантов, прибывших из Санкт-Петербурга, подтвержден 1 случай коронавируса.

Таким образом на 19 мая в Кыргызстане подтверждено 1243 случая коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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