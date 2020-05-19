Адвокат заявила об избиении в СИЗО оскорбившего кыргызстанцев Даниэля Ажиева

Обвиняемого в возбуждении национальной вражды Даниэля Ажиева избили в СИЗО-1.
Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.
По ее словам, 18 мая Даниэлю Ажиеву должны были продлить меру пресечения. Однако судья Первомайского районного суда Абдразак Боромбаев заявил, что подследственного не привезут, ссылаясь на установленные во время ЧС правила ГСИН.
«Моего подзащитного избили. Однако в ГСИН отрицают этот факт, заявив, что он написал объяснительную, где указал, что его никто не трогал. Следственный судья Абдразак Боромбаев заявил, что я должна вместе со следователем приехать в СИЗО, убедиться в том, что с моим подзащитным все в порядке, составить об этом акт, а затем приехать в суд и участвовать на санкции без него. Это, я считаю, недопустимо», — сказала Таалайгуль Токтакунова.
Напомним, Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Источник: 24.kg
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