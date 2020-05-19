Скончалась руководитель «Салам медиа» Улукбубу Амирова

Она руководила популярным в Баткене радио «Салам», превратив его в современный медиацентр.

На 42-м году жизни скончалась руководитель организации «Салам Медиа» в Баткене, журналист Улукбубу Амирова. Как сообщили «Азаттыку» ее коллеги, 18 мая у Амировой случился инсульт.

Она руководила популярным в Баткене радио «Салам», превратив его в современный медиацентр. Сотрудничала с международными организациями, была автором многих программ. Награждена Почетной грамотой президента, в 2018 году стала членом Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ.

«Салам Медиа» сотрудничает с Радио «Азаттык» более 15 лет. Коллектив «Азаттыка» выражает соболезнования родным и близким Улукбубу Амировой.

Источник: Азаттык