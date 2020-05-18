Жээнбеков обсудил с вице-премьером Бороновым текущую эпидситуацию и дальнейшие меры

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 мая, принял первого вице-премьер-министра КР — заместителя руководителя Республиканского оперативного штаба — Кубатбека Боронова.

Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в республике, принимаемые государственными структурами и местными властями меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, вопросы возобновления экономической активности в стране, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Первый вице-премьер подчеркнул, что по республике сохраняется стабильно-опасная эпидемиологическая ситуация. Наиболее тяжелая обстановка наблюдается в Нарынской области.

По его информации, в Нарынскую область направлена дополнительная группа медицинских специалистов.

Кубатбек Боронов также проинформировал, что во многих регионах завершена работа по установлению зараженных и контактных лиц.

На сегодняшний день большое количество новых фактов заражения регистрируются среди граждан, прибывающих из зарубежных стран. Практически ежедневно новые случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией выявляются среди водителей большегрузных автомобилей, перевозящих грузы из зарубежных стран и соотечественников, прибывающих из-за границы.

Из более пятисот граждан Кыргызстана, ранее прибывших из г. Соль-Илецк (Россия), на данный момент у порядка ста человек вышли положительные результаты анализа на инфекцию.

Первый вице-премьер добавил, что среди лиц, помещенных на домашний карантин наблюдается большое количество нарушений установленных требований.

Боронов сообщил, что на данный момент изучается вопрос запуска объектов по третьему этапу с 21 мая текущего года. Он добавил, что к нарушителям санитарно-эпидемиологических правил применяются жесткие меры, ряд учреждений уже были закрыты за несоблюдение правил.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость усиления противоэпидемиологических мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Обратил внимание на усиление контроля за соблюдением карантинно-эпидемиологических правил над лицами, находящимися в обсервации и под домашним карантином.

Глава государства ещё раз подчеркнул личную ответственность граждан за безопасность своего здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических норм, в том числе масочного режима в общественных местах.

Президент подчеркнул роль руководителей организаций, предприятий за здоровье и безопасность своих сотрудников, руководителей местных властей за эпидемиологическую ситуацию в регионах, отметив необходимость усиления контроля за соблюдением необходимых требований со стороны предприятий, возобновляющих свою деятельность.

Источник: Кабар