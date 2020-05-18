Инцидент в обсервации «Семетей»: большую часть граждан отправят на домашний карантин

В связи со сложившейся ситуацией в обсерваторе «Семетей», принято решение об отправке граждан, вернувшихся из города Соль-Илецк Российской Федерации, на домашний карантин по месту жительства.

Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, 19 из них будут оставлены под наблюдением медиков, так как входят в число близких контактных, вновь выявленных 43 положительных случаев.

«Медицинские работники, привлеченные в указанный обсерватор, будут работать в штатном режиме до 22 мая. После их сменит новая группа. Ответственный за обсервацию врач, будет работать до 7 июня согласно Приказа МЗ КР», — сообщает штаб.

Напомним, в обсервации «Семетей» на бывшей американской авиабазе «Ганси» прибывшие из Соль-Илецка (Россия) граждане Кыргызстана устроили бунт.

Источник: elgezit.kg