 (Видео) Граждане в обсервации на авиабазе «Ганси» нападают на врачей и закидали машину скорой помощи камнями

Представители Минздрава выехали на место происшествия
Граждане, находящиеся в обсервации на бывшей авиабазе «Ганси», нападают на врачей. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
- Пациенты в этой обсервации ведут себя агрессивно, были случаи, когда нападали на врачей, - проинформировали там. - Сегодня закидали камнями машину скорой помощи. Сейчас представители МЗ КР выехали на место происшествия.
Между тем, в Telegram-канале «Сейчас.kg» появилось видео бунта пациентов в обсервации.
На кадрах видно, что люди не соблюдают безопасную дистанцию, хотя в «Ганси» есть пациенты с подтвержденным COVID-19.
Ранее сообщалось, что граждане, прибывшие из Соль-Илецка, пытались совершить побег из этой обсервации.
Источник: vesti.kg
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