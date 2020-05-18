(Видео) Граждане в обсервации на авиабазе «Ганси» нападают на врачей и закидали машину скорой помощи камнями

Представители Минздрава выехали на место происшествия

Граждане, находящиеся в обсервации на бывшей авиабазе «Ганси», нападают на врачей. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Пациенты в этой обсервации ведут себя агрессивно, были случаи, когда нападали на врачей, - проинформировали там. - Сегодня закидали камнями машину скорой помощи. Сейчас представители МЗ КР выехали на место происшествия.

Между тем, в Telegram-канале «Сейчас.kg» появилось видео бунта пациентов в обсервации.

На кадрах видно, что люди не соблюдают безопасную дистанцию, хотя в «Ганси» есть пациенты с подтвержденным COVID-19.

Ранее сообщалось, что граждане, прибывшие из Соль-Илецка, пытались совершить побег из этой обсервации.

Источник: vesti.kg