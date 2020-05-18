Предприниматели не будут проверяться до 2022 года

Из-за коронавирусной пандемии в экономике нашей страны наблюдается небывалый спад.

В крупных городах было введено чрезвычайное положение, в связи с чем многие предприниматели приостановили свою работу.

По данным правительства, из-за введенных ограничений казна недополучила 10 млрд сомов. Поэтому премьер-министр открыто сообщил в Жогорку Кенеше о том, что в июне возможна задержка с выплатой зарплат, пенсий и пособий. Чтобы поставить на ноги экономику, нужно возобновить работу предпринимателей, государство должно оказать им помощь.

В связи с этим Министерство экономики предложило правительству внести изменения в постановление правительства от 17 июня 2018 года под номером 586 «О моратории на проверки субъектов предпринимательства». Предлагается продлить мораторий на проверки предпринимателей до 1 января 2022 года.

В соответствии с действующим постановлением правительства упомянутый мораторий действует с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года. Правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым сообщает, что это постановление не только пресекло проверки предпринимателей, но и является большим достижением в поддержке бизнеса. Но некоторые бизнес-ассоциации с долей критики отмечают, что это постановление осталось на бумаге. По всей видимости, преступные группировки и налоговики, привыкшие набрасываться на все, что приносит деньги, не отказались от старых привычек.

Источник: газета «Майдан.kg» №13 от 15.05.2020 / стр. 2