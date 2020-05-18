Призыв к разграблению богачей – открытый призыв к кровопролитию!

С недавних пор в социальных сетях появилось движение «Чон Казат», члены которого открыто призывают народ грабить имущество богачей, что может привести к кровопролитному восстанию.

Неизвестно, кто является организаторами и лидерами движения, точное число последователей движения, но они называют себя «альтернативной властью», готовы начать отъем и перераспределение среди народа имущество богачей, если число последователей достигнет 10 тысяч человек.

Если не приукрашивать, а говорить как есть, это открытый призыв к кровопролитию, к делению общественности надвое, к прямому противостоянию. Потому что ни богач, ни бедняк не согласится кому-то отдавать свою собственность, содержимое кошелька. Они тоже способны собрать своих сторонников и единомышленников, вооружить их, дать отпор. Но нельзя доводить ситуацию до такого, потому что народ разделится, причин для противоборства станет больше. Даже кот превращается в тигра, защищая свою собственность.

В цивилизованном мире любая форма собственности, особенно частная собственность является священной, неприкосновенной, как императивные права граждан. Посягательство на частную собственность человека относится к особо тяжким преступлениям. Поэтому, не нужно давать волю желающим отнимать и перераспределять. Пора принимать адекватные меры в рамках закона. Нужно сделать так, чтобы такие явления не повторялись.

Если такие меры не будут приняты, то у любого человека возникнут следующие мысли: «Разве у нас нет власти, которая защитит от воров и грабителей? Или мы живем по законам джунглей, а не при демократии? Среди народа могут усилиться сомнения и подозрения, среди общественности может ухудшиться моральная, психологическая обстановка. Пора надеть «браслеты» на руки тех, кто хочет стать лидером воров и грабителей, поскорее водворить в соответствующее место.

Источник: газета «Майдан.kg» №13 от 15.05.2020 / стр. 8