В Кыргызстане на утро 18 мая выявлено 78 новых случаев коронавируса. Всего 1216 случаев

В Кыргызстане на утро 18 мая выявлено 78 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, они выявлены:

- в Нарынской области — 14

- в Ошской области — 6

- в городе Ош — 5

- в Бишкеке — 3

- в Чуйской области — 3

- в Жалал-Абадской области — 1

Среди кыргызстанцев, которые прибыли из Санкт-Петербурга, дополнительно выявлено 3 случая. До этого было 10 случаев.

Также среди кыргызстанцев, прибывших из Соль-Илецка, ранее было выявлено 58 случаев. За сутки коронавирус выявлен у 43 кыргызстанцев.

Также 4 случая коронавируса выявлено среди дальнобойщиков.

«2236 человек на сегодня находятся в обсервации. Сейчас возвращаются кыргызстанцы, которые были за рубежом. Они все помещаются на обсервации, у них берут анализы», - сказал Усенбаев.

Таким образом на 18 мая в Кыргызстане подтверждено 1216 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org