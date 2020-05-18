В Кыргызстане на утро 18 мая выявлено 78 новых случаев коронавируса. Всего 1216 случаев

В Кыргызстане на утро 18 мая выявлено 78 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
По его словам, они выявлены:
- в Нарынской области — 14
- в Ошской области — 6
- в городе Ош — 5
- в Бишкеке — 3
- в Чуйской области — 3
- в Жалал-Абадской области — 1
Среди кыргызстанцев, которые прибыли из Санкт-Петербурга, дополнительно выявлено 3 случая. До этого было 10 случаев.
Также среди кыргызстанцев, прибывших из Соль-Илецка, ранее было выявлено 58 случаев. За сутки коронавирус выявлен у 43 кыргызстанцев.
Также 4 случая коронавируса выявлено среди дальнобойщиков.
«2236 человек на сегодня находятся в обсервации. Сейчас возвращаются кыргызстанцы, которые были за рубежом. Они все помещаются на обсервации, у них берут анализы», - сказал Усенбаев.
Таким образом на 18 мая в Кыргызстане подтверждено 1216 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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