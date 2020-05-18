Кыргызские бизнесмены надеются, что пандемия может обернуться для них пользой

Средства индивидуальной защиты для врачей, изготовленные в Кыргызстане, начнут экспортировать за границу

Средства индивидуальной защиты для врачей, изготовленные в Кыргызстане, будут экспортировать в другие страны. Об этом в социальной сети написал бизнесмен Зафарбек Сулайманов.

Он рассказал, что благодаря кропотливому труду его сотрудников его компании удалось наладить полноценное производство СИЗ в соответствии со всеми международными стандартами.

«Теперь мы готовы шить хирургические халаты, бахилы всех видов, чепчики, комбинезоны из трех видов дефицитной медицинской ткани (заказали машинку для герметизации швов), - отметил Сулайманов. - Нам в Минздраве сказали, что мы будем первым учреждением, которое полноценно будет специализироваться на СИЗ.

А самое главное, у нас есть сбыт СИЗ за границу, уже есть серьезные заказчики из Болгарии, Индии, Кувейта, Казахстана (эти государства потеряли доверие к Китаю и ищут альтернативных поставщиков со всего мира). Знаете, вообще, ситуация с пандемией может обернуться плюсом для нашей республики, если мы сможем выстроить правильную цепочку по обеспечению товарами и продуктами, на которые есть спрос. Думаю, в этом вопросе правительство должно поддержать экспортные порывы производителей, даже по СИЗ».

Он добавил, что получил положительные вызовы от сотрудников инфекционной больницы и целого ряда медучреждений по всей КР, которым бесплатно раздавали костюмы для тестирования.

«Эпидемиологи страны проконсультировали наших технологов, как сделать наши СИЗ еще функциональнее и удобнее, - поделился бизнесмен. - Один из ключевых факторов, почему это замечательная новость, - мы смогли обеспечить работой сотни людей и не хотим на этом останавливаться. Мы верим, что именно поддержка и развитие собственного производства помогут нам всем выбраться из глубокого кризиса. По натуре наше бизнес-сообщество постоянно пытается выживать, а госорганы пытаются «мочить» так, чтобы всем захотелось либо закрыться, либо «отвалить» много денег на лапу чиновников, а многие уезжают из республики вместе со своими деньгами.

Что я хочу сказать? Друзья, давайте поддерживать производителей. По своему опыту мы осознали, что ключ к стабильной, благополучной жизни - это создание рабочих мест. Каждый сотрудник хочет прокормить еще больше семей, помочь детям получить достойное образование, а самое главное, помочь Кыргызстану встать на путь развития и прогресса».

Источник: vesti.kg