В Кыргызстане на утро 17 мая выявлен 21 новый случай коронавируса. Всего 1138 случаев

Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1138.
В Кыргызстане на утро 17 мая выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Как сказал он на брифинге в правительстве, новые случаи выявлены:
- в Нарынской области – 6
- в Чуйской области – 3
- в Бишкеке — 2
По его словам, среди кыргызстанцев, которые прибыли из Санкт-Петербурга выявлено 10 случаев коронавируса. По прибытии они были помещены на обсервации. Это курсанты военного учебного заведения.
Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1138.
Источник: zdorovie.akipress.org
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