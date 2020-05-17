В Кыргызстане на утро 17 мая выявлен 21 новый случай коронавируса. Всего 1138 случаев

Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1138.

В Кыргызстане на утро 17 мая выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Как сказал он на брифинге в правительстве, новые случаи выявлены:

- в Нарынской области – 6

- в Чуйской области – 3

- в Бишкеке — 2

По его словам, среди кыргызстанцев, которые прибыли из Санкт-Петербурга выявлено 10 случаев коронавируса. По прибытии они были помещены на обсервации. Это курсанты военного учебного заведения.

Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1138.

Источник: zdorovie.akipress.org