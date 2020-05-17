Ученые обнаружили «блокирующее коронавирус на 100 процентов» антитело

Пока испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания еще не получила разрешения на выпуск препарата.

Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили антитело, которое, согласно их заявлению, на 100 процентов блокирует коронавирус. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fox News.

По информации источника, специалисты проанализировали миллиарды антител, среди которых выявили сотни способных влиять на коронавирус. После этого ученые выделили десяток антител, а дальнейшее изучение показало, что одно из них — STI-1499 — способно на 100 процентов защитить клетки человека от заражения.

Отмечается, что оно обволакивает вирус и выводит его из организма за четыре дня. «Подчеркиваем, что это лекарство. Есть решение, которое точно работает», — заявил доктор Генри Джи (Dr. Henry Ji), основатель Sorrento Therapeutics.

Пока испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания еще не получила разрешения на выпуск препарата.

Доктор Джи отметил, что благодаря этому лекарству карантин во всех странах можно будет снять. «Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна», — подчеркнул он.

Источник: Элгезит