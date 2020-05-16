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Подробности Общество Просмотров: 11

В Кыргызстане на утро 16 мая выявлено 6 новых случаев коронавируса. Всего 1117 случаев

Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1117. В Кыргызстане на утро 16 мая выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев. Как сказал он на брифинге в правительстве, новые случаи выявлены: - в Бишкеке — 3 - в городе Ош — 1 - в Баткенской области — 1 - в Ошской области — 1 Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1117. Источник: zdorovie.akipress.org