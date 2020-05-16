Руководители роддомов, отказавшиеся принимать роженицу, понесут наказание – Минздрав

Женщину, которая потеряла ребенка, не принимали в роддомах Бишкека – факты частично подтвердились, сообщает пресс-служба Минздрава.
По ее данным, указанием Министерства было проведено служебное расследование по жалобе об отказе беременной в госпитализации в родовспомогательных учреждениях г. Бишкек.
«Факты частично подтверждены, в связи, с чем к руководителям Городского перинатального центра г. Бишкек, Городского родильного дома №1, Городской гинекологической больницы, ЦСМ №13 будут приняты меры дисциплинарного взыскания», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил, что вопрос о том, что роддомах в столицы не принимают рожениц, был поднят в парламенте и СМИ, по этому поводу была создана оперативная рабочая группа.
«Гражданка А.Э. 1982 года рождения сейчас находится в городском перинатальном центре, ей вчера провели роды с вызывающим. Но, к сожалению, у нее родился мертвый ребенок. В данное время у роженицы состояние хорошее, у нее есть трое детей, эти роды были четвертые. Но мы сейчас проводим расследование, где были, какие упущения и обязательно примем меры», - сообщил Каратаев.
Источник: Кабар
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