Руководители роддомов, отказавшиеся принимать роженицу, понесут наказание – Минздрав

Женщину, которая потеряла ребенка, не принимали в роддомах Бишкека – факты частично подтвердились, сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, указанием Министерства было проведено служебное расследование по жалобе об отказе беременной в госпитализации в родовспомогательных учреждениях г. Бишкек.

«Факты частично подтверждены, в связи, с чем к руководителям Городского перинатального центра г. Бишкек, Городского родильного дома №1, Городской гинекологической больницы, ЦСМ №13 будут приняты меры дисциплинарного взыскания», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев сообщил, что вопрос о том, что роддомах в столицы не принимают рожениц, был поднят в парламенте и СМИ, по этому поводу была создана оперативная рабочая группа.

«Гражданка А.Э. 1982 года рождения сейчас находится в городском перинатальном центре, ей вчера провели роды с вызывающим. Но, к сожалению, у нее родился мертвый ребенок. В данное время у роженицы состояние хорошее, у нее есть трое детей, эти роды были четвертые. Но мы сейчас проводим расследование, где были, какие упущения и обязательно примем меры», - сообщил Каратаев.

Источник: Кабар