92-летней бабушке отказали в гумпомощи. Крик души жителей Чуйской области

«Я ее подавала две недели назад. Написано: обращайтесь на WhatsApp, номер штаба помощи.

Еще несколько жителей Чуйской области и Бишкека пожаловались на то, что их электронные заявки на получение гумпомощи отклонили либо одобрили, но помощь так и не оказали. Подобные сообщения редакция 24.kg получает ежедневно по несколько раз.

Жительница Чуйской области рассказала, что подавала электронную заявку в начале апреля и ее одобрили, но помощи нет по сей день.

«Я позвонила на номер 1227, мне сказали, да, ваша заявка одобрена, но почему органы не помогают, мы не в курсе. Дали номер мэрии Кара-Балты. Там сказали, что сельским не помогают. Позвонила в айыл окмоту, там не в курсе, но обещали разобраться, до сих пор тишина. У меня шестеро детей, состоим на учете как малоимущая семья», — пишет женщина.

Житель столицы рассказал 24.kg, что заполнял электронную заявку для 92-летней бабушки, которая проживает одна, но результата нет.

«Позор, даже к 9 Мая не помогли. Заявку заполняли дважды, в обоих случаях ее отклонили», — рассказывает читатель.

Жительница села Новопавловка Чуйской области подавала заявку от лица своих родителей, которые всю жизнь проработали на государство. Мать работала учителем средней школы, отец посвятил свою жизнь правоохранительным органам. Сейчас ее отец является инвалидом и не может передвигаться самостоятельно.

«С появлением этой эпидемии я осталась без работы и не смогла помочь родителям. Ровно месяц назад звонила по номеру 1227 для получения гумпомощи, и заявку приняли. Прошло ровно два месяца — никакой помощи нет. Обратились в Новопавловский айыл окмоту за помощью, но они ответили так: у вас есть большой дом! В свое время отец построил дом, да, но он уже 12 лет инвалид, не ходит, и никакой помощи никогда не было. Жаль, что дом на хлеб не намажешь. Отца зовут Бекболот Дордоев, мать Шайлоо Бейшекеева», — пишет женщина.

Еще одна жительница Бишкека рассказала 24.kg, что ее пожилой соседке и детям с инвалидностью не помогли, а заявка до сих пор находится на рассмотрении.

«Я ее подавала две недели назад. Написано: обращайтесь на WhatsApp, номер штаба помощи.

Но они даже не открывают чат, не читают. Написано: звоните 1227, звоню, там автоответчик: нажмите 2, чтобы узнать статус заявки, жму, а там — ожидайте. А сколько ожидать? Замкнутый круг. И это для меня, человека с доступом в интернет и грамотного пользователя компьютера и смартфона. А как тем, кому даже неоткуда подать заявку? А бабушка ждет безропотно, спрашивала скромно раз, мол, ну как там с помощью? А мне в глаза ей стыдно смотреть, за все Отечество стыдно», — рассказывает читательница.

Источник: 24.kg