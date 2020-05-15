«Пусть находят другую работу». Депутаты БГК возмутились работой вице-мэров столицы

В БГК добавили, что Мирлан Амантуров не в первый раз игнорирует приглашения на заседания профильных комиссий.
Депутаты Бишкекского городского кенеша остались недовольны работой вице-мэров и ответственных лиц мэрии столицы. На заседании постоянной комиссии по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и инвестициям БГК, депутат Жумабек Салымбеков отметил, что если у чиновников мэрии нет желания отстаивать интересы горожан, города и проекты постановлений БГК, которые муниципалитет сам же вносит им на рассмотрение, пусть найдут другую работу.
Депутатов возмутило отсутствие на комиссии вице-мэра Мирлана Амантурова и начальника управления ЖКХ Нурлана Касымова. По словам представителя мэрии они очень сильно болеют и находятся на лечении дома. Хотя депутат БГК Канат Музуралиев отметил, что видел чиновников в здании мэрии в полном здравии», — отметили в горкенеше.
В БГК добавили, что Мирлан Амантуров не в первый раз игнорирует приглашения на заседания профильных комиссий.
Депутат Сайдахмат Исмаилов напомнил присутствующим, что депутаты не раз давали мэрии протокольные поручения по вопросу передачи инженерных сетей 21 объекта образования (9 школ, 12 детских садов) на баланс ОАО «Бишкектеплосеть» и внести на рассмотрение очередной комиссии по социальным вопросам проработанные варианты. «Но, к сожалению, уже два года мэрия не решает его», — добавил он.
Постоянная комиссия по ЖКХ направила официальное письмо мэру Азизу Суракматову по поводу систематического отсутствия на заседаниях его заместителя Мирлана Амантурова.
Источник: Элгезит
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