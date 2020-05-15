Скончался депутат легендарного парламента Султанбек Табалдыев - некролог

Табалдыев Султанбек Раимбекович был профессионалом, требовательным руководителем, ярчайшим представителем кыргызской интеллигенции.

На 78-м году жизни после тяжелой болезни скончался Табалдыев Султанбек Раимбекович, инженер-конструктор, руководитель ОАО «ОКБ «Аалам» и ОАО ТНК «Дастан», кавалер ордена Трудового красного знамени, лауреат государственной премии СССР, депутат Верховного совета СССР, Киргизской ССР и «легендарного парламента», видный государственный деятель. Об этом сообщили в аппарате президента.

С. Р. Табалдыев родился в 1943 году в г. Пржевальске Киргизской ССР. В 1967 году, после окончания Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина) начал свою трудовую деятельность инженером в Особом конструкторском бюро Института космических исследований АН СССР, где прошел путь до Директора-Главного конструктора. Под его непосредственным руководством в ОКБ ИКИ был создан целый ряд уникальных приборов для исследования космического пространства.

В 1996 году Табалдыев С. Р. возглавил крупнейший оборонный завод ОАО ТНК «Дастан», которым успешно руководил до выхода на заслуженный отдых. Изделия, изготовленные ОАО ТНК «Дастан» в этот период, прославили нашу республику на международной арене. Он пользовался большим авторитетом в научной среде СССР и стран ближнего и дальнего зарубежья. Такие как он были единицы.

С. Р. Табалдыев является одним из известных депутатов «легендарного парламента». Как депутат он принимал активное участие в разработке Конституции Кыргызской Республики и принятии исторических решений по созданию независимого Кыргызстана.

Табалдыев Султанбек Раимбекович был профессионалом, требовательным руководителем, ярчайшим представителем кыргызской интеллигенции.

Светлая память о Табалдыеве Султанбеке Раимбековиче навсегда сохранится в сердцах соотечественников, друзей и близких.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

С. Ш. Жээнбеков, Д. А. Джумабеков, М. Д. Абылгазиев, Д. А. Эсеналиев, К. А. Боронов, Э. Ш. Асрандиев, У. З. Ормонов, С. А. Кылжыев, Э. К. Осмонбетов, А. Ж. Жумагулов, М. Ш. Шеримкулов, У. К. Чыналиев, М. К. Жангарачева, М. Керимкулов, А. Э. Суракматов и др.

Источник: Кабар