Переводных экзаменов в школах в этом году не будет

В Этом году переводных экзаменов в школах не будет.

Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.

По ее словам, школьников переведут в следующий класс по итогам года.

«Ученики в этом году не будут сдавать переводные экзамены. Раньше переводные экзамены в реальном режиме сдавали не все. Поэтому обучаясь в дистанционной форме можно из класса в класс перевести детей по итогам контрольных и дополнительных работ», — сказала Джусупбекова.

Источник: Элгезит