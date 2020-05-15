Переводных экзаменов в школах в этом году не будет

В Этом году переводных экзаменов в школах не будет.
Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова.
По ее словам, школьников переведут в следующий класс по итогам года.
«Ученики в этом году не будут сдавать переводные экзамены. Раньше переводные экзамены в реальном режиме сдавали не все. Поэтому обучаясь в дистанционной форме можно из класса в класс перевести детей по итогам контрольных и дополнительных работ», — сказала Джусупбекова.
Источник: Элгезит
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