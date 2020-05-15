(Видео) Минздрав КР выдал малышу, дышащему с помощью ИВЛ, фильтры, чернеющие со временем

Мать тяжело больного ребенка восприняла действия Министерства здравоохранения как насмешку

Двухгодовалый малыш подключен к аппарату ИВЛ. На приобретение необходимых лекарств его родителям не хватает 350 тысяч сомов. Соответствующее видео разместил на своей странице в соцсети Instagram советник министра труда и соцразвития Эрнис Борубаев.

Родители ребенка обращались в Министерство здравоохранения, однако там им выдали лишь одноразовые фильтры, которые нужно менять несколько раз в день.

«Ходила в мечеть попросить денег, поскольку на лекарство не хватало. Но туда не пустили, сказав, что карантин. За помощью обращались в Минздрав. Потом через знакомых супругу удалось поговорить с министром. Мы не просили ничего более, кроме как фильтр для аппарата ИВЛ (Аппарат искусственной вентиляции легких, - прим. ред.). Но они, будто насмехаясь, дали нам фильтр за 196 сомов, который чернеет спустя некоторое время, если его не менять. В день я эти фильтры меняю по 4-5 раз.

Этот фильтр в Москве стоит 100 рублей. Здесь есть еще одна девочка, подключенная к аппарату ИВЛ. По Кыргызстану два ребенка дышат с помощью этого аппарата. Мама этой девочки приобретает фильтры в Москве. Нам дает за 76 сомов. У них и приобретаем сейчас фильтры. Шланг одноразовый. Стоит 3 тысячи сомов. Сам аппарат стоит 1 млн сомов», - сказала женщина.

По словам матери малыша, ребенок может дышать самостоятельно лишь около часа.

«Раньше сын без этого аппарата мог дышать лишь 5 минут. Сейчас уже может обходиться без него полчаса и даже час. Потом, когда становится тяжелее, снова подключаем к аппарату. Питается через зонд. Не может принимать еду через рот. Малыш уже зависим от аппарата. Мой сын, который раньше прекрасно говорил, ходил, сейчас вот лежит в таком состоянии. 20 июня мы пошли с ним в больницу. Через три дня уже мы оказались в таком состоянии. .Никому не пожелаю такого

От людей, слава Богу, нам поступило 80 тысяч сомов. Нам не хватает еще 350 сомов, чтобы приобрести ампулы, каждая из которых стоит по 6 тысяч сомов. В день нам нужно принимать 5 таких ампул. Врачи не говорят позитивную информацию.

Неделю назад заходила к заведующей детской больницы в Джале. Она сказала, что видит наше состояние. Но если у нас появится возможность, ребенок может получать дорогостоящие уколы. Тогда, возможно, состояние ребенка немного улучшится», - сказала отчаянная кыргызстанка.

Женщине передали 100 тысяч сомов.

Источник: vesti.kg