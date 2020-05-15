Президент подписал указы о награждении многодетных матерей орденом «Баатыр эне» и медалью «Эне данкы»

Указы вступают в силу со дня подписания.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Указы «О награждении многодетных матерей республики орденом «Баатыр эне» и «О награждении многодетных матерей республики медалью «Эне данкы». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 64 Конституции КР постановляется наградить орденом «Баатыр эне» 1 тыс. 14 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих семерых и более детей, и медалью «Эне данкы» 519 женщин, имеющих и полноценно воспитывающих шестерых детей.
Указы вступают в силу со дня подписания.
- Указ «О награждении многодетных матерей республики орденом «Баатыр эне»
- Указ «О награждении многодетных матерей республики медалью «Эне данкы»
Источник: Кабар
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