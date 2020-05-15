(Видео) Мигрантам из КР, работающим на стройке в Москве, не выдают зарплату

Соотечественник отметил, что на стройке работают много граждан Кыргызстана​

Мигрантам из КР, работающим на стройке в Москве, не выдают заработную плату. Соответствующее видео распространилось в соцсети Instagram.​

«Не приходите работать на стройку (на станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». - Прим. ред.). Вам потом не оплатят. Не будут принимать выполненную работу. Здесь очень много кыргызстанских ребят, которые не могут получить свою заработную плату. Нам уже четвертый день не могут выдать зарплату, говоря различные отговорки. Вот они стоят, пытаются получить свою заработную плату. Между тем стройка продолжается», - сказал соотечественник.​

Источник: vesti.kg