В Бишкеке погибла девушка, выпав с шестого этажа

По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.

В Бишкеке девушка выпала с шестого этажа и погибла. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.

«Вчера примерно в 16.00 очевидцы вызвали скорую помощь и милицию. Девушка выпала с шестого этажа. У нее были многочисленные травмы, в том числе перелом основания черепа. Когда медики приехали, она еще была жива. Пациентка скончалась по дороге в больницу», — сообщили редакции.

Источник: 24.kg