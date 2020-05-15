В Бишкеке погибла девушка, выпав с шестого этажа

По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.
В Бишкеке девушка выпала с шестого этажа и погибла. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством.
«Вчера примерно в 16.00 очевидцы вызвали скорую помощь и милицию. Девушка выпала с шестого этажа. У нее были многочисленные травмы, в том числе перелом основания черепа. Когда медики приехали, она еще была жива. Пациентка скончалась по дороге в больницу», — сообщили редакции.
Источник: 24.kg
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