За сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались два человека. Всего умерло 14

За сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались два человека.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев 15 мая на брифинге.

По его словам, в Нарынской области скончалась 84-летняя женщина. У нее были сопутствующие заболевания, она находилась на лечении.

«Она с апреля несколько раз находилась в медицинских учреждениях. Затем, 13 мая, она обратилась за медицинской помощью в связи с дыхательной недостаточностью. Была принята в областной больнице, в связи с тяжелым состоянием ее перевели в реанимацию. Взяли анализы на коронавирус, в посмертном анализе результат был положительным. Было принято решение, что эта смерть также связана с коронавирусом», - рассказал он.

Она была похоронена по специальным правилам 14 мая. В селе, где она проживала, проводится эпидемиологическое расследование.

Также утром 15 мая в республиканской клинической больнице скончался еще один пациент — 55-летний мужчина.

Усенбаев рассказал, что пациент с 28 апреля находился в больнице на лечении. «Несмотря на лечение, у него были осложнения, и он скончался», - сказал Усенбаев.

Количество умерших на 15 мая составило 14 человек.

Источник: zdorovie.akipress.org