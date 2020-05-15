В Кыргызстане на утро 15 мая выявлено 29 новых случаев коронавируса. Всего 1111 случаев

Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1111.

В Кыргызстане на утро 15 мая выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Как сказал он на брифинге в правительстве, новые случаи выявлены:

- в Нарынской области — 11

- в Бишкеке — 6

- в Чуйской области — 4

- в городе Ош — 4

- в Жалал-Абадской области — 2

- в Иссык-Кульской области — 1

- в Ошской области — 1

Таким образом, количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1111.

Источник: zdorovie.akipress.org