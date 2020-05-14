Женщину, в утробе которой умер ребенок, не принимали роддома. Минздрав создал рабочую группу для расследования

Министерство здравоохранения создало рабочую группу по информации о том, что в родильные дома не принимают беременных женщин.
Об этом 14 мая сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев, отвечая на вопросы на брифинге в правительстве.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что родильные дома не принимают женщину, в утробе которой умер ребенок. По ее словам, ее отказывались принимать, потому что у нее не было документов и большой срок.
По словам женщины, 11 мая на УЗИ сказали, что ребенок умер больше месяца назад. Направили в роддом №3, но там не приняли. В роддоме №4 там также отказались госпитализировать. Срок паспорта истек и сдавала для получения нового до карантина, поэтому не успела получить. Сама из Аксыйского района Жалал-Абадской области, рассказывает она на видео, распространившимся в социальных сетях.
Как рассказал замминистра Каратаев, этот вопрос обсуждался под руководством министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова.
«На сегодняшний день известно о гражданке А.Э., 1982 года рождения. Она сегодня находится в Городском перинатальном центре. Вчера она родила, ребенок родился мертвым. Состояние гражданки хорошее. Она мать 3 детей», - сказал он.
«Мы будем расследовать и принимать меры по данному вопросу», - отметил замминистра.
Источник: zdorovie.akipress.org
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