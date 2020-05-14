«Зараженные» из Соль-Илецка и Дубая на самом деле здоровы?

Правозащитница предположила, что диагнозы подделывают, чтобы гарантированно отчитаться о «выздоровевших»

В обсервациях держат здоровых граждан, чтобы после отпустить их домой как «излечившихся от коронавируса». Об этом Vesti.kg сообщила правозащитница, экс-кандидат в президенты Токтайым Уметалиева.

По ее словам, три гражданки Кыргызстана, прилетевшие из Дубая 26 апреля 2020 года, в числе прочих соотечественников сдали тест на коронавирус в аэропорту перед взлетом. Результат оказался отрицательным, как и сразу по прилету. Есть и справка об этом:

- На борт просто не принимали зараженных, - пояснила Уметалиева. – Но когда девочки приехали к себе в Джети-Огуз, их отвезли на обсервацию в больницу. Взяли анализ в третий раз, справку на руки не дали. Позже взяли анализ в четвертый раз, результат не показали, но и домой не отпускают. Одну из трех девочек родители забрали насильно, а еще две находятся в обсервации не 14, а уже почти 18 дней.

Точно такая же ситуация с приехавшими из российского Соль-Илецка, уверяет правозащитница. По ее словам, все кыргызстанцы сдали тест перед отъездом и все оказались здоровыми. Позже, в Казахстане, сдали анализ повторно с тем же результатом и получили на руки справки об отсутствии COVID-19.

- А по приезду первых 55 человек просто сразу забрали в обсервацию, - говорит она. – Справки с отрицательным результатом забрали, хотя это и запрещено – могли взять только копии, а подлинники должны были остаться у пациентов. И квитанций о заболевании никому на руки не дали, хотя должны были.

Токтайым Уметалиева признается, что не знает, зачем держать в обсервации здоровых людей. Она предположила, что таким образом медики выполняют план по излечиваемости от коронавируса.

- Как я понимаю, кому-то нужно количество для отчетности, - говорит правозащитница. – Они же ведут учет больных, которые излечиваются. Вот такие «больные» и излечиваются. А может, эти люди нужны взамен тех, кого по блату отпускают. Такое уже было, в Сокулук привезли 28 человек, 4 сразу просто так отпустили.

В Министерстве здравоохранение Vesti.kg посоветовали обратиться к главному специалисту отдела первичной медико-санитарной помощи и лекарственной политики Нурлану Галбаеву. Тот сослался на занятость и попросил перезвонить через час, однако в течение суток так и не взял трубку.

Сегодня правозащитница написала на Facebook, что прилетевших из Дубая девочек накануне отпустили домой после прямого вмешательства замглавы Минздрава.

Напомним, 26 апреля 2020 года рейсом авиакомпании Fly Dubai в Бишкек вернулись 178 граждан Кыргызстана.

7 мая 2020 года на родину из российского Соль-Илецка вернулся 541 соотечественник. Среди них обнаружили 55 зараженных коронавирусом.

Источник: vesti.kg