(Видео) В Кыргызстане семья на протяжении шести лет бесплатно предоставляла жилье и еду нуждающимся

Хозяйка дома в ответ произнесла: «Не за что!»

«Сами живут в маленьком доме. Те восемь человек жили в гараже. Хозяева дома кормили их и сами оплачивали комуслуги»

В Кыргызстане семья приютила восьмерых людей в своем гараже и кормила их на протяжении шести лет. Таким видео поделился советник министра труда и соцразвития Эрнис Борубаев.​ ​

«Как-то раз одни люди, живущие в особняке, отказали тем, кто попросился пожить в их гараже. Они сказали: «Вы испортите вид нашего дома и двора». Это горькая правда.​

Однако есть и люди с большим сердцем!​ Мы пришли выразить благодарность хозяевам этого дома. На протяжении шести лет восемь человек жили в гараже данного двора. Хозяева дома кормили пришедших и сами оплачивали коммунальные услуги. Речь идет об этой семье. Сами они живут в этом маленьком доме. Это очень добрые люди. Большое вам спасибо. Пусть ваши четверо детей вырастут умными людьми! Будьте здоровы!» - сказал Борубаев.

Хозяйка дома в ответ произнесла: «Не за что!»

В знак благодарности советник министра труда и соцразвития попросил женщину принять от них небольшую помощь в виде продуктов.​

Источник: vesti.kg