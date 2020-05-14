(Видео) В Кыргызстане семья на протяжении шести лет бесплатно предоставляла жилье и еду нуждающимся

Хозяйка дома в ответ произнесла: «Не за что!»
«Сами живут в маленьком доме. Те восемь человек жили в гараже. Хозяева дома кормили их и сами оплачивали комуслуги»
В Кыргызстане семья приютила восьмерых людей в своем гараже и кормила их на протяжении шести лет. Таким видео поделился советник министра труда и соцразвития Эрнис Борубаев.
«Как-то раз одни люди, живущие в особняке, отказали тем, кто попросился пожить в их гараже. Они сказали: «Вы испортите вид нашего дома и двора». Это горькая правда.
Однако есть и люди с большим сердцем! Мы пришли выразить благодарность хозяевам этого дома. На протяжении шести лет восемь человек жили в гараже данного двора. Хозяева дома кормили пришедших и сами оплачивали коммунальные услуги. Речь идет об этой семье. Сами они живут в этом маленьком доме. Это очень добрые люди. Большое вам спасибо. Пусть ваши четверо детей вырастут умными людьми! Будьте здоровы!» - сказал Борубаев.
Хозяйка дома в ответ произнесла: «Не за что!»
В знак благодарности советник министра труда и соцразвития попросил женщину принять от них небольшую помощь в виде продуктов.
Источник: vesti.kg
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