В Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заражения COVID-19. Всего 1082

В Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной ифнекцией COVID-19.
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.
По его словам, на 14 мая 2020 года всего по стране зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Бишкеке - 14, город Ош - 1, Джалал-Абадской области - 4, Нарынской области – 15, Чуйской области - 4, из них двое прибыли из Соль-Илецка (Россия).
Всего в Кыргызстане 1 тыс. 82 подтвержденных случая COVID-19.
Источник: Кабар
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