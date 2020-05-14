В Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заражения COVID-19. Всего 1082

В Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной ифнекцией COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его словам, на 14 мая 2020 года всего по стране зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Бишкеке - 14, город Ош - 1, Джалал-Абадской области - 4, Нарынской области – 15, Чуйской области - 4, из них двое прибыли из Соль-Илецка (Россия).

Всего в Кыргызстане 1 тыс. 82 подтвержденных случая COVID-19.

Источник: Кабар