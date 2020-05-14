В Ошской области зарегистрировано землетрясение силой 5 баллов

На территории Ошской области 14 мая 2020 года в 03:09 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, толчки землетрясения ощущались в селах Нура, Иркештам 5 балла, Икизяк 4,5 балла, Кёк-Суу 4 балла, Кара-Киндик - 3 балла.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет.

Источник: Кабар