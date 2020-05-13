Сооронбай Жээнбеков принял Генпрокурора Откурбека Джамшитова

Также он рассказал о ходе реализации решений Совета безопасности и Совета по судебной реформе.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 мая, принял Генерального прокурора КР Откурбека Джамшитова.
Обсуждена текущая деятельность и приоритетные задачи на ближайшую перспективу, стоящие перед органами прокуратуры, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Джамшитов представил отчет о работе органов прокуратуры, информацию о мерах по противодействию коррупции, деятельности по надзору за единообразным исполнением законов государственными органами, местными властями и правоохранительными структурами.
Отмечено, что по итогам деятельности органов прокуратуры в 2019 году было выявлено более 36 тысяч нарушений закона, по которым приняты меры прокурорского реагирования по восстановлению нарушенных прав, в том числе в пользу государства было возмещено более 1 млрд сомов.
Также он рассказал о ходе реализации решений Совета безопасности и Совета по судебной реформе.
Президент отметил необходимость неукоснительного обеспечения органами прокуратуры верховенства закона и укрепления законности в стране. Обратил особое внимание на усиление мер по борьбе с коррупцией в органах государственной власти, правоохранительных органах.
Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул необходимость усиления мер по цифровизации деятельности органов прокуратуры и продолжения работ по реализации судебно-правовой реформы, несмотря на временные неудобства, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.
Источник: Кабар
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