ДУМК назвало дату Кадыр түн

Ночь предопределения (Кадыр түн) состоится в ночь на 20 мая.

Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Кадыр түн обычно выпадает в ночь с 26 на 27 сутки священного месяца Рамазан. В эту ночь в связи с коронавирусом в мечетях имамы не будут читать баяны, а также хадисы пророка Мухаммеда. Все это будет происходить дома у граждан, уточнили в ДУМК.

Источник: kg.akipress.org