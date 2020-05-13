ДУМК назвало дату Кадыр түн

Ночь предопределения (Кадыр түн) состоится в ночь на 20 мая.
Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.
Кадыр түн обычно выпадает в ночь с 26 на 27 сутки священного месяца Рамазан. В эту ночь в связи с коронавирусом в мечетях имамы не будут читать баяны, а также хадисы пророка Мухаммеда. Все это будет происходить дома у граждан, уточнили в ДУМК.
Источник: kg.akipress.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!