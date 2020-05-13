Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Казахстан за оказанную Кыргызстану помощь и поддержку

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил глубокую благодарность за предоставленную гуманитарную помощь и поддержку, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

«Мы ценим поддержку братской страны в трудные времена, а также вклад и усилия казахстанской стороны в борьбу с пандемией коронавируса в Центральной Азии. Уверен, что наши дружественные, добрососедские, союзнические отношения и стратегическое партнерство между двумя странами будут и впредь развиваться на основе взаимопонимания», – говорится в телеграмме.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов на государственной службе, а братскому народу Казахстана – мира и процветания.

Источник: Кабар