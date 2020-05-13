Депутат Зулпукаров: Оптовая цена бензина в «Газпроме» 19.4 сом, а в розницу продают по 30 сом. Куда смотрит Антимонополия?

А на заправках, розничная цена составляет 29-30 сомов.

Депутат Торобай Зулпукаров потребовал от правительства принять меры по отношению к компании «Газпром-Кыргызстан», которая по мнению парламентария необоснованно завышает розничные цены на бензин.

— На сегодняшний день в компании «Газпром» оптовая цена на бензин 19, 4 сома за литр. А на заправках, розничная цена составляет 29-30 сомов. Куда смотрит Антимонопольный комитет? — возмутился депутат. — Ко мне обратились сотни избирателей, который возмущены такими действиями «Газпрома». Надбавлять на 1 литр бензина 10 сомов, в то время когда страна переживает трудное время — это кощунство.

Премьер-министр стран Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал взять дело на личный контроль, после того как его отчет будет утвержден в парламенте.

Источник: Элгезит