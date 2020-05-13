(Фото) «Стихи, написанные за решеткой». Правозащитная организация выпустила сборник стихов пожизненно заключенного

В 1998 году 19-летний парень был приговорен к смертной казни

Центр защиты прав человека «Кылым шамы» выпустил сборник стихов пожизненно заключенного, который ранее был приговорен к смертной казни.

Председатель центра Азиза Абдирасулова рассказала Vesti.kg историю заключенного Улана Малашева, который уже более 20 лет находится в тюрьме.

По ее словам, в 1998 году молодого человека осудили за убийство и он был приговорен к смерти. Но спас его тогда мораторий на исключительную меру наказания, и суд изменил его приговор​ на пожизненное заключение.

- Мы с ним впервые встретились в подвале СИЗО, – рассказала Абдирасулова. – На тот момент он уже 1,5 года не видел солнца. В своей камере под светом лампочки он писал стихи и рисовал. Тогда парень рассказал мне свою историю. В 1998 году ему было 19 лет. Он учился в ОшГУ на факультете иностранных языков. Однажды вечером молодой человек и его друзья, которые были на год младше него, возвращались домой и решили взять такси. Они доехали до дома, но так как не было денег, они решили убежать. Однако таксист поймал одного из них и начал избивать. Другие пришли на помощь своему другу и избили таксиста до смерти. Тело мужчины парни спрятали в багажнике его машины и разошлись. Они думали, что их не найдут, однако милиция их задержала. Позже милиционеры «повесили» на этих ребят другие нераскрытые уголовные дела по убийству таксистов.

Правозащитница отметила, что, так как Улан был старше остальных парней, его признали организатором преступной группировки.

- Его приговорили к смерти, других его друзей – к 15 годам колонии, – сказала Абдирасулова. – Соучастники убийства давно на свободе, а Улан до сих пор сидит в тюрьме. У него была мечта – хотел, чтобы его стихи напечатали на воле и люди смогли их прочитать. Мы решили исполнить эту мечту и выпустили сборник.

Источник: vesti.kg