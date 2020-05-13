(Видео) Младшая дочь Равшана Жээнбекова расплакалась, обращаясь к президенту

Она просит освободить ее отца и боится, что он заразится коронавирусом

Младшая дочь заключенного экс-депутата Равшана Жээнбекова просит президента Сооронбая Жээнбекова отпустить ее отца. Свое видеообращение 9-летняя Айжан выложила в социальной сети Instagram.

«В новостях я увидела, как в Кой-Таше случилась перестрелка, и люди кидались камнями. Но мой папа не боялся и помог спецназу и людям, хотя это было очень опасно. Я не думаю, что он должен сидеть за это. У президента должны быть два главных качества – справедливость и честность. Покажите свою справедливость. Вы лидер Кыргызстана, и мы, молодые люди, берем с вас пример. Можно сказать, вы нас воспитываете», - сказала она.

Кроме того, дочь политика попросила президента доставить всем нуждающимся продукты.

«Я узнала, что за время карантина вы не всем доставили продукты, и им очень сложно, потому что у них нет денег. Они наверное сейчас голодают. Если вы доставите им продукты, нам всем будет хорошо. Потому что вы делаете что-то хорошее для страны и вас выбрали, чтобы вы уважали свой народ», - сказала дочь Равшана Жээнбекова.

В конце своего видеообращения Айжан не сдержала слез, говоря том, что боится за здоровье отца.

«Сегодня открылся коронавирус в СИЗО – 1 и я боюсь, что мой отец может заразиться», - подчеркнула девочка.

В заключение она попросила Сооронбая Жээнбекова заново расследовать дело в отношении ее папы.

Источник: vesti.kg