В Кыргызстане выявлено 7 новых случаев коронавируса. Всего 1044 случая

Таким образом количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1044.
В Кыргызстане на утро 13 мая выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Как сказал он на брифинге в правительстве, новые случаи выявлены:
- в Чуйской области — 5;
- в Ошской области — 1;
- в Нарынской области — 1.
Таким образом количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1044.
Источник: zdorovie.akipress.org
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