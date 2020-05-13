В Кыргызстане выявлено 7 новых случаев коронавируса. Всего 1044 случая

Таким образом количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1044.

В Кыргызстане на утро 13 мая выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Как сказал он на брифинге в правительстве, новые случаи выявлены:

- в Чуйской области — 5;

- в Ошской области — 1;

- в Нарынской области — 1.

Таким образом количество подтвержденных случаев коронавируса составило 1044.

Источник: zdorovie.akipress.org