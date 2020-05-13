Премьер-министр пообещал, что милиционерам и военнослужащим выплатят компенсации

Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что ранее сказанные им слова на заседании парламента были вырваны из контекста.
Все положенные компенсационные доплаты сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим соответствующих структур, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в период чрезвычайного положения, будут выплачены. Об этом премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на заседании Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша КР.
Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что ранее сказанные им слова на заседании парламента были вырваны из контекста.
«Имеется соответствующий закон, решения правительства, и мы их выполним. Проблем по данному вопросу нет. Денежные средства имеются», – сказал глава правительства.
Он также подчеркнул, что проблем с выплатой пенсий, заработных плат, пособий и других социальных платежей нет.
Источник: reporter.kg
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