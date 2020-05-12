(Видео) Кыргызстанцы собрались у посольства КР в Москве. Провокаторы призывают «повесить посла»

«Ничего страшного не происходит, каждый раз так собираются», - уверяют в посольстве

У посольства Кыргызстана в Москве начали собираться кыргызстанцы, желающие уехать на родину. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Отмечается, что посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов попросил МВД усилить охрану посольства. Сегодня на него планировали напасть.

На видео — очередь у посольства КР. В ней собрались люди с миграционными нарушениями, которые хотят уехать домой, но при этом иметь возможность и вернуться в Россию.

Люди стали собираться с самого утра. Среди них могут быть желающие напасть на сотрудников посольства - в последние дни в кыргызских группах в Whats’App появились провокаторы, призывающие разбить стекла в здании диппредставительства и даже «повесить посла Кыргызстана».

В посольстве Vesti.kg успокоили:

- Ничего страшного не происходит, - заверили там. - Люди пришли узнать, когда ожидается чартерный рейс и кто на него попадет. Каждый раз так собираются по 20-50 человек. Мы выходим и объясняем, что самолет будет один, на 400 мест. Туда попадут только беременные, больные граждане, люди пожилого возраста и те, у кого есть маленькие дети.

У каждого из них на руках должны быть билеты авиакомпании «Аэрофлот», поскольку сейчас летает только эта авиакомпания. Мы объясняем людям, потом они расходятся.

Источник: vesti.kg