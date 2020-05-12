Дело экс-судьи Джаркеевой. Судебное заседание перенесено на 19 мая

Сегодня, 12 мая, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой.
Судебное заседание состоялось, обвиняемые были доставлены, однако свидетель Воинов при себе не имел удостоверения личности. В связи с этим заседание было перенесено на 19 мая.
Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.
Джаркеева в бытность судьи, действуя в сговоре и в интересах преступной группы, в целях завладения имуществом одной из стройкомпаний вынесла ряд незаконных судебных решений.
Источник: Кабар
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