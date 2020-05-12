У Сапара Исакова подозревают коронавирус. Его этапируют в СИЗО-1 для ПЦР-теста

Бывший премьер-министр Сапар Исаков будет проверен на коронавирус.
Для этого его этапируют из колонии в Бишкекский СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.
По данным ведомства, сегодня начинают ПЦР-диагностику подследственных и ждущих этапирования к местам отбывания наказания, содержащихся в СИЗО-1. Анализы на коронавирус также будут взяты у некоторых осужденных, которые во время ЧП были этапированы в колонии из следственного изолятора и жалуются на плохое самочувствие.
«Если у кого-то из них подтвердится COVID-19, то их немедленно переведут в ИК № 47, где подготовлены специальные боксы, есть аппараты ИВЛ и группа квалифицированных врачей», — проинформировали в ГСИН.
Напомним, Свердловский районный суд Бишкека признал виновным в коррупции и приговорил бывшего премьера Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы. Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.
Источник: 24.kg
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