Абылгазиев: Я вижу результаты работы людей, которые называют себя реформаторами

В парламенте возник спор между депутатом Алтынбеком Сулаймановым и премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым об эффективности работы действующего правительства.

Сулайманов раскритиковал кабмин за отсутствие реформ при сильной поддержке президента, парламента и населения.

«За годы независимости больше всех [на посту премьер-министра] работали Апас Джумагулов, [Николай] Танаев и вы. С 2010 года все работали всего по году. Никто не получал столько возможностей, как вы. Президенты никого не поддерживали так сильно, как вас. Сегодня президент и парламент оказывают вам небывалую поддержку. Но вы не можете ее оправдать», - заявил он.

Абылгазиев парировал, что рост экономики в 2019 году составил 4,5% и что это и есть результат работы его команды. «В январе 2020 года рост составил 4,9%, в феврале - 4%. Это результат системной работы. Легко обещать то, что понравится населению. Но я думаю о том, что будет в итоге. Мы можем поднять экономику при действующей структуре», - сказал премьер.

По его мнению, простые увольнения и назначения ни приведут ни к каким изменениям.

«Я проанализировал деятельность правительств, которые делают то, что нравится населению. Никакой пользы. Наоборот, все путаются из-за изменения структур, не знают, кто за что отвечает. Кто-то говорит, мол, давайте упраздним Минсельхоз. Из-за отсутствия сельского хозяйства мы не можем решить вопрос продовольственной безопасности. Считаю, мы не должны прибегать к таким решениям. Конечно, у каждого из нас свое видение реформ. Но я вижу и анализирую результаты работы людей, которые называют себя реформаторами», - ответил Абылгазиев.

12 мая проходит заседание комитета парламента по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, который заслушивает отчет премьер-министра о работе правительства за 2019 год.

Абылгазиев в своем отчете сообщил, что ВВП в 2019 году вырос на 4,5%, было создано 14 тысяч постоянных рабочих мест, объем внешних инвестиций вырос на 2,9% - до 876 млн долларов, реализуется 24 проекта в рамках государственно-частного партнерства, а также внедрен институт бизнес-омбудсмена.

Мухаммедкалый Абылгазиев был избран премьер-министром Кыргызстана в апреле 2018 года. До этого он занимал должность руководителя аппарата президента Сооронбая Жээнбекова.

Источник: Азаттык