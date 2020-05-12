Кыргызстан намерен закрыть один из постов на границе с Таджикистаном

Кыргызстан намерен закрыть один из контрольно-пропускных постов на границе с Таджикистаном.
Об этом на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.
Депутат Таабалды Тиллаев предложил закрыть границу с Таджикистаном до решения приграничных вопросов, отметив, что из-за конфликтов на границе страдает местное население и пограничники.
Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров выразил мнение, что руководство Кыргызстана должно пойти на такой шаг.
«На сегодня мы упустили момент применения экономического рычага. Между Таджикистаном и Узбекистаном работают 16 пропускных пунктов, до 2017-2018 годов не пропускали через границу ничего. Да, сейчас у Согдийской области есть зависимость от границы с Кыргызстаном. В течение двух-трех дней мы закроем пост «Кайрагач», они и сами обратились к нам по этому вопросу в связи с распространением коронавируса. Но закрыть пункт «Кызыл-Бел» мы пока не можем — есть международные договоренности. Не нужно забывать и о том, что наши граждане также занимаются торговлей и возят товар через границу. Применяя экономический рычаг мы можем нанести вред и гражданам. Пока закроем один пункт», — сказал Мадумаров.
8 мая на границе Кыргызстана и Таджикистана возник конфликт — из-за споров по использованию 4 гектаров земли, которые Таджикистан, ссылаясь на карту, называет своей территорией, из-за чего жители соседней страны выгнали кыргызстанцев, которые возделывали этот участок. В ходе столкновения огнестрельные ранения получили три кыргызстанских пограничника, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.
Между тем таджикская сторона возложила ответственность за конфликт на кыргызстанских пограничников, заявив, что «в результате противоправных действий граждан и военнослужащих соседней страны тяжелые ранения получили двое граждан Таджикистана».
В итоге Кыргызстан и Таджикистан обменялись нотами протеста в связи с произошедшим 8 мая приграничным конфликтом.
Источник: Элгезит
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