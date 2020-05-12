«Детский хоспис никогда не просил у Минздрава КР аппарат ИВЛ, это ложь»

Никакой помощи от ведомства фонд тоже никогда не видел, говорит директор Ольга Труханова

Первый детский хоспис никогда не просил аппарат ИВЛ у Министерства здравоохранения. Об этом Vesti.kg сообщила директор Ольга Труханова.

- Депутат Евгения Строкова недавно заявила на заседании, что детский хоспис просит у Минздрава аппарат ИВЛ – это ложь, - сказала она. – Я писала в Минздрав с просьбой оказать помощь в покупке расходников для ИВЛ родителям, чьи дети нуждаются в этом аппарате, в месяц у них выходит по 20-30 тыс. Но в министерстве ответили, что помочь не могут.

Сейчас хоспис уже заказал две партии расходников на десятки тысяч сомов, но из-за закрытия границ доставка затягивается.

Но прибор для ИВЛ хоспису действительно нужен. Деньги на его покупку сейчас собирают неравнодушные кыргызстанцы.

Дело в том, что некоторые из детей, о которых заботятся в хосписе, нуждаются в аппарате ИВЛ и имеют его дома. Около двух лет назад на прибор одному из таких ребят собирали всем миром, потому что аппарат ИВЛ даже б/у в лучшем случае стоит 400 тыс. рублей, а так его цена может доходить до 2-3 млн.

Но аппарат ИВЛ это такая же техника, как и любая другая, а значит, в любой момент может выйти из строя.

- Мне некоторые родители говорят со страхом: а что будет, если аппарат сломается? – признается Труханова. – Где взять замену? В реанимации в Джале ИВЛ не хватает. Мы хотим, чтобы он был у нас в резерве. Чтобы если у наших детей он сломается, мы могли его предоставить. Но у Минздрава мы его не просим.

Призыв Евгении Строковой проверить, есть ли у первого детского хосписа лицензия на оказание медицинской помощи, бессмыслен – ее нет, заметила Ольга Труханова.

- Первый детский хоспис – это благотворительный фонд, и оказывает психосоциальную помощь, а не медицинские услуги, - пояснила она. – Никакому благотворительному фонду для этого лицензия не нужна. Сейчас мы собираем документы для получения этой лицензии. Но для того, что мы делаем сейчас, она не нужна.

Директора хосписа позабавило заявление замминистра здравоохранения Мадамина Каратаева о помощи детским учреждениям, оказываемой Минздравом «по возможности».

- Какая новость! Хоспис существует 4 года. За все это время никакой помощи от Минздрава не было. Мэрия Бишкека помогает, предоставляя помещение, это очень важная помощь, мы очень благодарны. Но от Минздрава – никогда.

Накануне депутат ЖК Евгения Строкова заявила, что детский хоспис просит выделить аппарат ИВЛ, но сначала хорошо бы проверить, нужен ли он там.

«Но прежде чем это сделать, надо выяснить, есть ли лицензия у хосписа на лечение детей. Они пишут, что нужны обезболивающие средства, теперь просят аппарат ИВЛ. Второе, есть ли там история на каждого пациента, ребенка. Третье, все должно регистрироваться, есть ли положение о хосписе, сертификат по лечению детей. Я думаю, что вы должны создать комиссию по работе хосписа и по возможности обязательно подключите специалистов», - сказала она.

Отвечая на вопрос нардепа об отказе со стороны Минздрава, замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев ответил, что ведомство помогает «по возможности», а лицензии Минздрава у хосписа нет.

«Аппарат ИВЛ должен работать в стационарах, в отделении реанимации. Если детский хоспис просит ИВЛ, то их надо перепрофилировать в больницу. Все, что у нас есть, мы даем, если просят. Мы не отказываем», - добавил он.

Директор ОФ «Помогать легко» Динара Аляева отреагировала на это публикацией в Facebook, в которой обвинила Евгению Строкову в желании отобрать здание детского хосписа.

«Сегодня на заседании социального комитета ЖК произошло заранее подготовленное представление. Главные действующие лица: Строкова, Тилеков, Каратаев, Байзакова, Самигуллина, Исмаилова, - написала Аляева. – Во главе со Строковой эта кучка пытается обвинить детский хоспис в том, что мы попросили у Минздрава расходники для ИВЛ нашему подопечному ребенку. Ссылаясь на это, они сейчас пытаются отобрать здание хосписа!»

Директор фонда напомнила, что в паллиативной помощи нуждаются больные дети более чем с 500 диагнозами, а не только с онкологией.

Она указала, что благодаря кампании «Один доллар за жизнь» в Кыргызстане появился один современный линейный ускоритель для онкобольных. Тогда как никто не поднимал эту проблему с 1983 года, когда в стране появился подобный аппарат, который по современным стандартам для детей уже не подходит.

«Средства, которые собрал фонд, идут на улучшение диагностики, и это 4 млн сомов, - заявила Аляева. - Несмотря на карантин и закрытые границы, хоспис обеспечил своих подопечных лекарствами почти на 200 тыс. сомов за один месяц! Что сделала ты, сидя в своем теплом кресле?»

25 апреля директор хосписа Ольга Труханова сообщила, что в Минздраве отказали в помощи в приобретении расходных материалов для аппарата ИВЛ: контуров, фильтров, трахеостомических трубок, катетеров.

«Оказание материальной помощи на приобретение вышеуказанных расходных материалов за счет средств госбюджета не предусмотрено ввиду отсутствия отдельной статьи в смете расходов центрального аппарата МЗ КР по бюджетным и спецсредствам», - говорится в ответном письме.

Первый детский хоспис открылся в Бишкеке в 2016 году. Там оказывают паллиативную помощь неизлечимо больным пациентам.

Источник: vesti.kg