Рынок “Мадина” частично возобновляет свою работу

С 11 мая рынок “Мадина” частично возобновил свою работу.

Так, с интервалом примерно в 30 минут на рынок запускают по 5 человек через южные ворота при наличии масок и перчаток.

На первом этаже торгового комплекса работают бутики с фурнитурой. На втором – банки, налоговая инспекция и магазин со швейными машинками.

Источник: reporter.kg